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مديرة حديقة الحيوان: الاستعداد لاستئناف النشاط واستقبال الزوار بعد عيد الأَضحى

10:32 م الخميس 23 يوليه 2020
مديرة حديقة الحيوان: الاستعداد لاستئناف النشاط واستقبال الزوار بعد عيد الأَضحى

حديقة الحيوان

كتب - أحمد مسعد:

قالت الدكتورة مها صابر مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، إن حديقة الحيوان تستعد لاستئناف عودة النشاط واستقبال الزوار عقب عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيتم استغلال فترة الإغلاق لتنفيذ أعمال تطوير الحديقة من الداخل والخارج.

وتابعت مدير حديقة الحيوان، أنه تمت الاستعدادات لاستقبال الزائرين وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الإجتماعي وقياسات حرارة عن بعد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بإغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة في 17 مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

حديقة الحيوان عيد الأَضحى الجيزة

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