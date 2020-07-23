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السفارة المصرية بأبوظبي تصدر تجديد جوازات السفر واعتماد عقود العمل

11:04 ص الخميس 23 يوليه 2020
السفارة المصرية بأبوظبي تصدر تجديد جوازات السفر واعتماد عقود العمل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، يفيد بإصدار وتجديد السفارة المصرية بأبوظبي، جوازات السفر واعتماد عقود العمل.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، في بيان اليوم الخميس، إنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصليا من السفارة المصرية بأبوظبي اليوم الخميس، في الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق على الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة.

وتابعت شاهين: "كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوى والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج - تربية وتعليم)، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج - تربية وتعليم، واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات".

أما خدمات المكتب العمالي تتمثل في ختم المستشار العمالي على شهادات استمرارية العمل، لمن يهمه الأمر، وتجديد عقود العمل.

محمد سعفان القوى العاملة السفارة المصرية بأبوظبي

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