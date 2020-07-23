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حالة عدم استقرار.. الأرصاد: أمطار وارتفاع الرطوبة بداية من الأحد

10:39 ص الخميس 23 يوليه 2020
حالة عدم استقرار.. الأرصاد: أمطار وارتفاع الرطوبة بداية من الأحد

الأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم الأحد المقبل توجد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جنوب البلاد قد تشهد سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لكن باقي المناطق لن تشهد أي تغييرات في حالة الطقس اليومية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، أن حالة الطقس تشهد استقرارا حتى يوم السبت المقبل، وتكون وحالة الجو معتدلة على السواحل الشمالية وتميل للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تدور حول المعدلات الطبيعية وتتراوح بين 35 و36 درجة، بينما تصل لـ40 وحتى 42 على المناطق الجنوبية.

وأكد ارتفاع نسب الرطوبة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وتصل درجات الحرارة هناك لـ43 درجة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى تكون الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

الأرصاد الجوية محمود شاهين الأحوال الجوية درجات الحرارة الأمطار

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