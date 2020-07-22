برلمانية: القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر

كتب- مصراوي:

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بجهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد.

وأشارت النائبة، في بيان اليوم الأربعاء، أن اقتلاع جذور الإرهابية ومواجهة قوى الشر أصبحت الشغل الشاغل للقوات المسلحة والقيادة السياسية لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة، تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر على حدودها الغربية مع ليبيا وفي نفس الوقت عيونها ساهرة لملاحقة الجماعات الإرهابية في سيناء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن نجاح القوات المسلحة في صد تلك المحاولات الإرهابية لها دلالات واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تسمح بأحد الاقتراب من أمنها القومي أو استقرار شعبها.

ونعت ببالغ الحزن والآسي أسر شهداء أبطال القوات المسلحة، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.