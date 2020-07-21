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أرست مبادئ الحرية.. رئيس الوزراء يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

12:18 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
أرست مبادئ الحرية.. رئيس الوزراء يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصريّ، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته، الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تشمله عناية المولى عز وجل؛ كي تتحقق على يديه تطلعات الشعب المصريّ العظيم من تقدم ورقي وازدهار.‏

مصطفى مدبولي السيسي ذكرى ثورة 23 يوليو

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