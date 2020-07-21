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الإنجيلية تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

11:35 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
الإنجيلية تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

القس أندريه زكي


كتب- مصراوي:
أعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ للقيادة السياسية المصرية، وتأييدَها للدورِ الوطنيّ الشجاع للقواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلةِ، والتي من شأنِها حمايةُ حدودِنا والدفاعُ عن أمنِنا القوميّ.

وأضافت رئاسة الطائفة في بيان لها: نصلِّي أن يحميَ اللهُ مصرَ من كلِّ الشرور في مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطارِ ما تشهَدُه بلادُنا الغاليةُ مصرُ من تحدياتٍ تهدِّدُ حدودَ الدولةِ المصريةِ وأراضينا بشكلٍ مباشر.

أندريه زكي الطائفةُ الإنجيليةُ الأمن القومي القوات المسلحة

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