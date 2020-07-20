بداية من اليوم.. التموين: طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي

كتب- محمد سامي:



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، طرح نوع آخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى المتوافر حاليًا بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي تماشيًا مع ما قد تم إعلانه مسبقًا بأنه سيتم توريد أنواع أخرى من الكمامات للصرف على البطاقات التموينية، مع التأكيد أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

وتم طرح هذه الكمامات كمرحلة أولى اعتبارًا من اليوم في محافظات (قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان) وتتولى الشركة المصرية لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ التموينية تمهيدًا لصرفها للمواطنين.

وتؤكد الوزارة أن هناك أنواع أخرى سيتم طرحها الفترة المقبلة، وفقًا للأسعار التي تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية.

وتؤكد وزارة التموين بأن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًا للمواطنين، بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي، في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية).