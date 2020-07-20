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اليوم.. نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات يوليو للأعضاء

03:20 م الإثنين 20 يوليه 2020
اليوم.. نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات يوليو للأعضاء

نقابة المعلمين

كتب- مصراوي:

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف دفعة معاشات يوليو المقررة للأعضاء، اليوم الاثنين، على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الزناتي"، في بيان اليوم الاثنين، أن النقابة قامت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.

ووجه نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات ، والعمل على إزالة أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف.

نقابة المعلمين خلف الزناتي صرف معاشات

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