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سرعة الوصول منعت كارثة.. تفحم 3 سيارات بجوار مستشفى العجوزة- (صور)

02:09 م الإثنين 20 يوليه 2020
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كتب- محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في كشك بجوار مستشفى العجوزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمحيط المستشفى.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وأمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق.

سرعة وصول سيارات الإطفاء حال دون وقوع كارثة، إذ امتدت النيران من الأكشاك والأشجار إلى 3 سيارات ملاكي متوقفة، نتج عنه تفحمها.

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقف عمل ملابسات الواقعة.

مستشفى العجوزة الحماية المدنية الجيزة

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