الهيئة العامة للاستثمار: تشكيل مجموعة عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات

كتب- محمد غايات:

قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة عمل؛ لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع خطة لمتابعة وتقييم أداء الشركات مكتبيا وميدانيا من خلال الإدارة المختصة بقطاع الأداء الاقتصادي بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة بما في ذلك متابعة أعمال المسح التي يجريها "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" وفقا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن أو التي تجريها الإدارات المختصة بالهيئة مع إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونصّ القرار على أن تقوم مجموعة العمل المُشار إليها باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة ومحدثة؛ لضمان جودة وسلامة البيانات المُخزنة عليها بالتنسيق مع كافة القطاعات والوحدات المعنية داخل الهيئة وبما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات منها، وكذا القيام بالتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة مثل مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الشهر العقاري، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع دراسة إمكانية ربط قاعدة بيانات الهيئة مع بعض الجهات وفقا لحاجة العمل.

وأشار القرار إلى أنه يتولى قطاع خدمات الاستثمار موافاة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بكافة قرارات وشهادات التأسيس وكذا قرارات تعديل النظام الأساسي لتلك الشركات والمنشآت وكذا موقف الإقامات للمستثمرين واستقدام التابعين، بالإضافة إلى كافة التغيرات التي تطرأ عليها (أعمال التصفية – إيقاف -..)؛ لضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الهيئة، فيما يتولى قطاع المناطق الحرة موافاة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بكافة قرارات وشهادات تأسيس الشركات والمنشآت، وكذا قرارات تعديل الأنظمة الأساسية لتلك الشركات والمنشآت بالإضافة إلى كافة قرارات مجالس إدارات المناطق الحرة وكافة التغيرات التي تطرأ عليها (أعمال التصفية – استرداد أراضي – إيقاف - …) وبما يضمن التحديث المستمر لقاعدة بيانات الهيئة.