أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

البيئة: تخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50%

10:51 ص الإثنين 20 يوليه 2020
البيئة: تخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50%

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارا بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد ورحلات اللنشات اليومية علاوة على إرجاء تطبيق قرار الإدارة البيئية بالمحميات ذاتها، وتم ذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وجرى تعميمه على كافة الغرف المعنية وأعضائها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا القرار يأتي في ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة البيئية بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين بالقطاع السياحي في الأزمة الراهنة والتي فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة ويتواكب ذلك مع إصدار وزارة البيئة عدد من الأدلة الإرشادية للإجراءات الاحترازية للعاملين بالقطاع السياحي في ظل التعايش مع الأزمة وكيفية التعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية في المراكب ودعم قطاع السياحة في تنفيذ الأدلة الإرشادية خلال الفترة المقبلة لضمان سلامة السائحين والأنظمة البيئية.

وأشارت إلى أن القرار ينظم رسوم رحلات السفاري حيث يسمح بتحصيل رسم مجمع أسبوعي للفرد برحلات سفاري محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت أن الوزارة تقوم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر والذي تنفذه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوضع مجموعة من المعايير البيئية للمنشآت الفندقية من أجل تقليل الأثر البيئي ولتأهيلهم لسوق السياحة الخضراء بالإضافة إلى وضع استراتيجية السياحة المستدامة.

ولأول مرة يتم عمل دراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي من خلال المشروع لمنطقة جنوب البحر الأحمر بغرض الوصول إلى توصيات تتعلق بتأثير التنمية السياحية على البيئة ومراعاتها في الأنشطة السياحية وتوفير فرص استثمارية للسياحة البيئية.

ياسمين فؤاد محميات جنوب سيناء البحر الأحمر تخفيض رسوم رحلات اللنشات

الخبر التالى:

الإسكان: 8466 مواطناً سجلوا بياناتهم إلكترونياً لحجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87775

    عدد المصابين

  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في 6 مخالفات بناء.. ننشر قيمة جدية التصالح في المدن والقرى