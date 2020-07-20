البيئة: تخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50%

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرارا بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد ورحلات اللنشات اليومية علاوة على إرجاء تطبيق قرار الإدارة البيئية بالمحميات ذاتها، وتم ذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وجرى تعميمه على كافة الغرف المعنية وأعضائها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا القرار يأتي في ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة البيئية بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين بالقطاع السياحي في الأزمة الراهنة والتي فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة ويتواكب ذلك مع إصدار وزارة البيئة عدد من الأدلة الإرشادية للإجراءات الاحترازية للعاملين بالقطاع السياحي في ظل التعايش مع الأزمة وكيفية التعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية في المراكب ودعم قطاع السياحة في تنفيذ الأدلة الإرشادية خلال الفترة المقبلة لضمان سلامة السائحين والأنظمة البيئية.

وأشارت إلى أن القرار ينظم رسوم رحلات السفاري حيث يسمح بتحصيل رسم مجمع أسبوعي للفرد برحلات سفاري محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت أن الوزارة تقوم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر والذي تنفذه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوضع مجموعة من المعايير البيئية للمنشآت الفندقية من أجل تقليل الأثر البيئي ولتأهيلهم لسوق السياحة الخضراء بالإضافة إلى وضع استراتيجية السياحة المستدامة.

ولأول مرة يتم عمل دراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي من خلال المشروع لمنطقة جنوب البحر الأحمر بغرض الوصول إلى توصيات تتعلق بتأثير التنمية السياحية على البيئة ومراعاتها في الأنشطة السياحية وتوفير فرص استثمارية للسياحة البيئية.