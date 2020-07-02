كمامات وإجراءات احترازية.. السيرك القومي يستقبل جمهوره بثوب جديد

مصراوي

استهل السيرك القومي أولى عروضه، مساء الخميس، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

تبدأ رحلة الدخول إلى السيرك، بجهاز بقياس درجات الحرارة للمترددين عبر أحد الموظفين، والمرور بعدها عبر بوابة تعقيم إليكترونية، قبل الدخول إلى صالة العروض الرئيسية.

ولجأت إدارة السيرك القومي إلى وضع ملصقات على ٧٥% من الكراسي بعدم استخدامها أو الجلوس عليها، امتثالا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح القاعات الفنية بطاقة تصل إلى ٢٥% فقط.

واستغلت إدارة السيرك القومي فترة إغلاقه في أعمال التطوير والتحديث والتجديد، وقامت لأول مرة بتركيب شاشة عملاقة داخل الحلبة، تعرض لقطات من تاريخ السيرك وأهم لاعبيه وعائلاته، وبعض الفقرات الفنية التي سيتم استحداثها.

وجاءت أسعار البنوار ب150 جنيه، بينما بلغت تذكرة الصالة "أ" بـ100 جنيه، وصالة "ب" فجاءت تذكرتها بـ75 جنيه، وبلغت أسعار الصالة العمومية 50 جنيها للفرد.

وقال وليد طه مدير السيرك القومي بالعجوزة، في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش إعادة افتتاح السيرك مساء اليوم، إنه تم جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الجمهور والفنانين والعاملين بالسيرك من الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف طه: تمت الاستعانة ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة للجمهور والفنانين، و اشترطنا ارتداء الكمامة داخل السيرك، فيما عدا الفنانين داخل الحلبة، بينما وضعنا علامات للتباعد الاجتماعي داخل السيرك، وحتى لا يتم شغل إلا ٢٥% من المقاعد.

وأكمل:" قبل بدء موعد السيرك بساعتين نقوم بتعقيمه بشكل كامل، كما نفعل ذلك بعد انتهاء الحفلات".

وأكد وليد طه أن السيرك سيقدم حفلاته بشكل يومي دون انقطاع، ودون أجازات أسبوعية، حتى إشعار آخر.

فيما أعربت الفنانة لوبا الحلو مدربة الأسود، عن سعادتها الغامرة لإعادة افتتاح السيرك القومي بالعجوزة، مساء الخميس، بعد توقف ثلاثة أشهر.

وقالت لوبا في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، إن إعادة افتتاح السيرك القومي يمثل يوما مهما في حياتها، بعد العودة إلى جمهورنا وبيتنا مرة أخرى، مضيفة:"أقول للجمهور وحشتونا وقريبا ستزول هذه الغمة عن مصر والعالم كله".

وتابع: "أطمئن الجمهور بأن إدارة السيرك القومي اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع، كما أن وزارة الثقافة مهتمة بصحة الجمهور والفنانين بدرجة كبيرة".

وأكملت: "على مستوى التقنيات، حرصت إدارة السيرك أن تستغل فترة الإغلاق التي استمرت أكثر من مائة يوم، في تحديث الفقرات الفنية والأدوات التي نعمل بها، ولأول مرة نرى شاشة فيديو ضخمة في السيرك كنوع من الإبهار، ويتم استخدامها أيضا في عرض ملامح عن تاريخ السيرك والعائلات الفنية في السيرك القومي".

وحول فقرة الأسود قالت لوبا: "لقد كانت نفسية الأسود سيئة جدا الفترة الماضية، لعدم ممارسة تدريباتهم المعتادة بسبب إغلاق السيرك، ونبدأ من اليوم إعادة تدريبهم على تخطي الظروف التي مروا بها، وأن يستمعوا للموسيقى مرة أخرى، ويقدموا فقراتهم بشكل منتظم للحصول على طاقة".

ويتم تقديم عدد كبير من الفقرات الفنية الممتعة أهمها، فقرة الوحوش المفترسة التي تقدمها مدربة الأسود لوبا الحلو، ويتضمن البرنامج ألعاب: الطوق الهوائي، والميزان الطائر، والخناجر، والكورة الشقية، والكلاب البوبى، والكرابيك، التيابلو، والجنجلير، والبسكليت، والمهرج، والساحر، والثعابين، والتوازن، وغيرها من الفقرات الممتعة.