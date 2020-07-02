حدث في 8 ساعات| غلق الحسين وتحذير للمساجد.. وتعديل 3 قوانين مهمة

مصراوي

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تصديق الرئيس السيسي على تعديل قوانين مجلسي الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية"، وغلق مسجد الحسين لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى نفي الحكومة استبعاد المتقدمين لقرعة الحج الحالي من القرعة القادمة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.