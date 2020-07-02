القوى العاملة: وصول 6 رحلات طيران تقل 930 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 21 رحلة طيران تحمل على متنها 3730 راكبا إلي مطارات 7 دول: مصر، الإمارات، الهند، إيران، النيبال، لبنان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 930 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 ستصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 930 عاملا.

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 12.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، طيران النيل رقم 6888 وتغادر الكويت 14.00 وعلى متنها 155 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

- الرحلة الثالثة، على طيران الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، العربية- مصر رحلة رقم 722 قيام من الكويت 18.45على متنها 165 عاملا وتصل لمطار القاهرة.

- الرحلة الخامسة، على الجزيرة رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا.

- الرحلة السادسة، على طيران إير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 23.20 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 175 عاملا.