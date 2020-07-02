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شركات تحالف "ستار" العالمي تتفق على معايير موحدة للركاب على الطائرات

03:05 م الخميس 02 يوليه 2020
شركات تحالف "ستار" العالمي تتفق على معايير موحدة للركاب على الطائرات

شركات تحالف ستار

كتب- محمد عبيد:

اتفقت شركات تحالف ستار الـ26 الأعضاء ومن ضمنها مصر للطيران على تطبيق عدد من التدابير الصحية الخاصة بالسلامة والنظافة، وتهدف إلى منح الثقة للركاب بمجرد صعودهم على واحدة من رحلات الشركات الأعضاء في التحالف.

وتتضمن حصول الركاب على نفس مستوى العناية والاهتمام من خلال توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية، ومعدات السلامة الشخصية المزودة إلى الأطقم الجوية بالإضافة إلى التدابير الخاصة المتبعة للتعامل مع المسافرين الذين يتعرضون لأزمات صحية على الطائرة جنبًا إلى جنب مع منتجات التعقيم المستخدمة لتنظيف الطائرات.

وصرح جيفري جو، المدير التنفيذي لتحالف ستار: لا شك أن سلامة الركاب هي أولوياتنا الأولى، لقد تعاونا مع الشركات الأعضاء بالتحالف بهدف تطبيق تدابير للتأكيد على سلامة وصحة الركاب حتى يسافرون بكل ثقة.

وأضاف جو، أن الالتزامات التي تقدمها الشركات الأعضاء بالتحالف ومعلومات السفر التي يوفرها التحالف هما خطوتان في رحلتنا للتأكيد على التزام الركاب بتدابير الصحة والسلامة عند سفرهم على متن رحلات الأعضاء بالتحالف، فضلا عن العمل على تطوير مجموعة من المبادرات للتأكيد على توفير تجربة سفر مميزة للركاب.

شركات تحالف ستار مصر للطيران معايير موحدة للركاب على الطائرات فيروس كورونا

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