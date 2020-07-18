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"المعركة مستمرة".. "صدر العباسية" يُكرم الأطقم الطبية لجهودهم في مواجهة كورونا

07:00 م السبت 18 يوليه 2020
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كتب- أحمد جمعة:

كرَّم مستشفى صدر العباسية، اليوم السبت، الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفى؛ على مجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

حضر الاحتفال الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتورة علا زيدان مدير عام منطقة غرب مدينة نصر الطبية.

وخلال الاحتفال، تم الوقوف دقيقة حدادًا على روح شهيد العمل مصطفى على، وتكريم كريمته رنا مصطفى.

وقال الدكتور محمد عيد، مدير المستشفى، إن تكريم الفرق الطبية والإدارية بمستشفى صدر العباسية يأتي بعد مرور 120 يومًا من العمل البطولي ودورهم الرئيسي في خدمة المرضى وحماية بلدنا والدفاع عنها في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

ووجّه "عيد" الشكر لكل أفراد منظومة العمل بالمستشفى وكل القيادات التي دعّمت المستشفى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المعركة ما زالت مستمرة في مواجهة الجائحة.

مستشفى صدر العباسية فيروس كورونا كوفيد 19

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