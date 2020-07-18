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لتغطية انتخابات الشيوخ والنواب.. "الوفد" يدشن غرفة عمليات إعلامية وإدارية (صور)

06:47 م السبت 18 يوليه 2020
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(مصراوي):


دشن حزب الوفد، غرفة عمليات إعلامية وإدارية خاصة لمتابعة الاستحقاقات الدستورية المقبلة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية، استنادًا لقرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب.

وتفقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، غرفة العمليات، مؤكدًا أنها ستقدم كافة أوجه الدعم الإعلامى والصحفي لتسهيل مهمة عمل الصحفيين والإعلاميين على مدار الساعة فيما يخص استعدادات الحزب للانتخابات النيابية بغرفتيها، وكل ما يتعلق بالحزب من أخبار وتقارير ومعلومات عن الاستحقاقات الدستورية.

وبدأت غرفة العمليات أعمالها اليوم السبت، لتتولى تقديم كامل الدعم لمرشحي الحزب على مستوى المحافظات.

وتتولى الغرفة التعامل مع كافة وسائل الإعلام فيما يخص العملية الانتخابية، وإدارة الوسائل الدعائية واللوجستية لأعضاء الحزب وجميع المرشحين للانتخابات، والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالعملية الانتخابية داخل مقر الحزب بحيث تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار أي بيانات أو تصريحات مرتبطة بالانتخابات.

حزب الوفد مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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