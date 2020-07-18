محافظ الجيزة يقود حملات إزالة عقارات بشارع الملك فيصل

كتب- أسامة علي:

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الإزالة ل 3 عقارات على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضي ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديها على خط التنظيم وكانت تتسبب في احداث اعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقه ضياء بشارع الملك فيصل.

أشار المحافظ، بحسب بيان، إلى أن الإزالة تأتي في إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات، موجهاً رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ببحث طلبات سكان العقارات فيما يتعلق بالتعويضات.

كما وجه بسرعة رفع مخلفات والرتش الناتجة عن الإزالة لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسي .

وشملت الجولة مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية والمريوطية للوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها ومدى كفاءة وجودة تلك الأعمال، وجه المحافظ بدراسة المنازل المتعدية على خط التنظيم على جانبي طريق المنصورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.