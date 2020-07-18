"كورونا" في 24 ساعة| انخفاض قياسي في الإصابات بمصر.. وتسجيل أكبر حصيلة يومية عالميًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:​

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تراجع حاد في اعداد الإصابات لتسجل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 68 حالة جديدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء التفشي، بعد رصد 237743 إصابة في 24 ساعة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض قياسي.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم الجمعة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في "عزل العجمي" إلى 356 حالة

11 متعافيًا من كورونا وحالتي إصابة في الوادي الجديد

"مصراوي" داخل مصنع قادر.. هنا تصنع 300 ألف كمامة يوميًا لمواجهة كورونا (فيديو)

بالصور.. إجراء ثالث ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في "سوهاج التعليمي"

إبراهيم عيسى: تأثير كورونا النفسي سيستمر لسنوات

كندا: إجمالي إصابات كورونا 11144 والوفيات 8875

وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 12 ألفا

جامعة هوبكنز: 77 ألفا و255 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

وفاة الفنان سعد التمامي متأثرًا بكورونا

كورونا قد يهددك بمتلازمة القلب المكسور.. إليك أبرز الأعراض

فرنسا: ارتفاع مقلق في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

السويد تشهد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19

الجزائر تسجل 593 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير

عالم روسي: لقاح كورونا سيناسب الجميع باستثناء أصحاب أمراض المناعة الذاتية

لبنان يسجل 101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

اليابان تسجل 595 حالة إصابة بكورونا وطوكيو تشهد رقما قياسيا يوميا جديدا

دراسة أميركية: هذه هي العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا

أستاذ المناعة: لقاح أكسفورد لن يعطى مناعة 100% من كورونا

ترودو: كندا تواصل العمل مع الصين للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

ولاية تكساس الأمريكية تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة بكورونا

مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وسانوفي لتأمين لقاح ضد كورونا العام المقبل

هل "بوابات التعقيم" تحمي من كورونا أم تسبب أضراراً صحية؟

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بعد أيام من الإعلان عن إصابتهما بكورونا.. نقل النجمة اَيشواريا راي وابنتها للمستشفى

بريطانيا: وفيات كورونا تتجاوز الـ45 ألفا بعد تسجيل 114 وفاة جديدة

إنجلترا تعتزم إعادة الجماهير لملاعب الكرة في أكتوبر

الصحة العالمية: تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الجائحة