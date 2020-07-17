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حرارة وشبورة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت "بيان بالدرجات"

01:38 م الجمعة 17 يوليه 2020
حرارة وشبورة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت "بيان بالدرجات"

الارصاد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلاً مع رياح نشطة، وشبورة مائية في الصباح.

وتتوقع الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا معتدل ليلاً، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلا، لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 35 24

الوجه البحري 35 23

السواحل الشمالية الغربية 30 22

السواحل الشمالية الشرقية 30 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 40 29

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد 41 30

الأرصاد الطقس درجات الحرارة شبورة مائية

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