أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

رئيس الجهاز يجيب.. كيف يتتبع "حماية المستهلك" صفحات البيع أونلاين؟

02:30 ص الجمعة 17 يوليه 2020
رئيس الجهاز يجيب.. كيف يتتبع "حماية المستهلك" صفحات البيع أونلاين؟

الدكتور أحمد سمير فرج

كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تخصيص قسم لمتابعة صفحات الإعلانات التي تعرض منتجات مجهولة الهوية وكذلك جميع صفحات البيع "أونلاين"، وذلك بعدما اتجه معظم المصريين إلى الشراء من خلاله بسبب جائحة كورونا.

وأشار فرج، إلى أن إحدى السيدات أعلنت عن منتج "أونلاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعرضت منتجها دون أن تكشف عن مصدره، وقام العاملون بالجهاز بعمل حساب وهمي من قبل القائمين على متابعة تلك الصفحات، وتم التواصل مع صفحة الإعلان ومن خلال المتابعة تأكد الجهاز أن تلك الفتاة حاصلة على دبلوم وتقوم باستيراد هذا المنتج رغم أنها تدعي تركيبه بنفسها.

كان الدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والقائم بأعمال رئيس الجهاز قال، لمصراوي، إن تقرير مؤسسة "فيزا العالمية"، أوضح أن 80% من المصريين قاموا بالشراء إلكترونيًّا خلال فترة حظر التجول الذي تم فرضه لمواجهة جائحة كورونا منذ ١٥ مارس الماضي.

وأضاف "فرج"، أن 20% من المصريين الذين قاموا بالشراء أونلاين دفعوا بالكارت الائتماني، و80% دفعوا نقدا عند الاستلام، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية في تزايد سواء في مصر أو خارجها، ومن الطبيعي زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بها.

جهاز حماية المستهلك صفحات الإعلانات منتجات مجهولة الهوية صفحات البيع أونلاين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة: سنفعل أي وسيلة لحماية أمننا.. ومخطئ من يظن أن صبرنا ضعف