الصحة توجه رسالة ونصيحة للمواطنين لدعم "مصابي كورونا"

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التعرض لمصابي فيروس كورونا المستجد بالإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الخميس أن: مصابي كورونا من الفريق الطبي والمرضى والأشخاص المخالطين لحالات مصابة يحتاجون الدعم النفسي، لا تؤذيهم لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا؛ لأن ذلك يدفعهم لإخفاء المرض وطلب الرعاية الصحية اللازمة.​