الأحد.. البرلمان يناقش أزمة شاطئ الموت بالإسكندرية

كتب- مصراوي:

تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأسبوع المقبل، ثلاثة اجتماعات يوم الأحد لعرض ومناقشة تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية.

وتأتي جهود لجنة الإدارة المحلية، على مدار الفترة الماضية الماضية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

وتتضمن المناقشات عرض ومناقشة تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، وبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل –حي العجمي– محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.