مخالفات بناء وقضايا تموينية.. الرقابة الإدارية تكشف حزمة مخالفات بالغربية

كتب- أحمد جمعة:

شنت هيئة الرقابة الإدارية، حملة مرورية في مدينة السنطة بمحافظة الغربية لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بمتابعة انتظام سير العمل وضبط المخالفات وأوجه القصور التي تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة الأسواق وأماكن بيع وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأوضحت الهيئة، أنه تبين عدم انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي للمدينة وتعامل المواطنين مباشرة مع الإدارات التنفيذية دون تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

وتابعت: بالإضافة إلى وجود أوجه قصور في عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 420 مخالفة بنائية جديدة تم ارتكابها، وعدم البت في 4441 طلب تصالح على مخالفات تبلغ قيمة رسومها المحصلة بحوالي 1.1 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت أنه تم تحرير 36 محضر مخالفة تموينية بلغت قيمتها بحوالي 1.7 مليون جنيه، و8 محاضر لصيدليات قامت ببيع أدوية مهربة وأدوية تأمين صحي غير مصرح بتداولها.