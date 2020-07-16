أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

القاهرة تعلن بدء تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات المحلية

07:46 م الخميس 16 يوليه 2020
القاهرة تعلن بدء تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات المحلية

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الإلكترونية بمحافظة القاهرة، خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، من خلال بوابة الخدمات المحلية والتي بدأت بتنفيذ خدمة تخصيص المدافن.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الخميس، إنه يتم طلب الخدمة والتخصيص والتحصيل من خلال الوسائل الإلكترونية وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إطلاق عملية تقديم الخدمات المحلية بالطرق الإلكترونية للتسهيل على المواطنين.

خالد عبدالعال محافظة القاهرة الخدمات الإلكترونية وزير التنمية المحلية

الخبر التالى:

الرقابة الإدارية: ضبط 35 ألف أمبول تخدير بقيمة تتجاوز 2 مليون جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سننصركم وتدخلنا يغير المشهد سريعا.. 20 رسالة من السيسي بشأن الأزمة الليبية