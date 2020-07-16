القاهرة تعلن بدء تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الإلكترونية بمحافظة القاهرة، خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، من خلال بوابة الخدمات المحلية والتي بدأت بتنفيذ خدمة تخصيص المدافن.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الخميس، إنه يتم طلب الخدمة والتخصيص والتحصيل من خلال الوسائل الإلكترونية وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إطلاق عملية تقديم الخدمات المحلية بالطرق الإلكترونية للتسهيل على المواطنين.