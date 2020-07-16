السيسي: انتماء الجيش المصري وطني فقط بعيدًا عن العقائدية الدينية
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري يتم تدريبه على ألا يكون له انتماءات مختلفة.
وأضاف السيسي، خلال لقاء وفد من شيوخ القبائل الليبية: في مصر لا ندرب الجيش على أن يكون له انتماءات مختلفة هو انتماء واحد فقط وهو الانتماء للوطن.
وتابع الرئيس: "لا هوا انتماء عقائدي ديني مسلم ومسيحي وغيره، الانتماء في الجيش انتماء وطني فقط".
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