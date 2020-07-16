"يجب أن نقتنع بذلك".. الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "تصنيع كورونا" في المختبرات

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا صحة للحديث الذي لا ينقطع عن تصنيع فيروس كورونا المستجد بأحد المختبرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، اليوم الخميس.

وأضافت طلعت: "هناك نظريات تدور على أن الفيروس مُصنّع. المعلومات العلمية المتاحة حتى الآن أن هذا الفيروس غير مُصنّع".

ولفتت إلى أنه منذ بداية الجائحة تم التأكد من انتقاله من بعض الحيوانات إلى الإنسان، وبالتالي تم تحور الفيروس؛ لينتقل من إنسان إلى إنسان.

وقالت طلعت إنه "لا يوجد معلومات على أن كورونا مُصنع في مختبر، ويجب أن نقتنع بذلك لكي نتمكن من السيطرة على الفيروس".