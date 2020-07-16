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ماذا قالت "الصحة العالمية" على قرار تنظيم الحج بعدد محدود؟

12:31 م الخميس 16 يوليه 2020
ماذا قالت "الصحة العالمية" على قرار تنظيم الحج بعدد محدود؟

ماذا قالت "الصحة العالمية" على قرار تنظيم الحج بعد

كتب - أحمد جمعة:
وصف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قرار السعودية بتنظيم الحج هذا العام بعدد محدود من المواطنين بـ"المناسب لحماية الأرواح".

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، اليوم الخميس.

وقال المنظري: هناك تواصل مستمر مع الجهات المختصة في السعودية حول هذا الموضوع، والمنظمة واثقة بأن القرار مناسب لحماية الأرواح ومبني على قاعدة متينة من البيانات والتحليلات العلمية.

كانت السعودية قررت إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً للمواطنين ولمختلف الجنسيات الموجودة داخل المملكة؛ للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المنظري أن المنظمة ما زالت تتواصل مع الجهات المختصة في السعودية للوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بهذا القرار.

تنظيم الحج الصحة العالمية فيروس كورونا السعودية

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