حدث ليلاً| السيسي يبحث الوضع الليبي مع الرئيس الفرنسي والقبائل تدعم مصر لطرد تركيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

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بائل ليبيا: نحن بحاجة لمصر لطرد المستعمر التركي

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، مساء الأربعاء، أن الوفد الذي يزور القاهرة يمثل كل القبائل الليبية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد دعم القبائل للتصدي للغزو التركي.

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تحسن جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

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النيابة تكشف.. ماذا حدث في حريق "صحراوي الإسماعيلية"؟ (بيان رسمي)

كشفت تحقيقات النيابة العامة نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها، وبداية اندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وتوالي الإجراءات وصولًا لأسبابه والمسؤول عنه.

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المنظمة الليبية للأمن القومي: هناك مؤامرة مكتملة الأركان على مصر من أهل الشر- فيديو

أكد رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، أن مصر الكنانة والقبائل الليبية تدرك جيدًا بأن لمصر دور كبير في حفظ الأمن القومي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن عنصر الزمن والتآمر على الدولة المصرية واضحًا فيما يحدث في محور "سرت والجفرة" يمثلان الحدود الغربية لمصر وما يحدث في إثيوبيا في جنوب مصر.

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المسلماني: الحرب في ليبيا واردة ومصر تدافع عن العرب جميعًا

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، إن مصر تدخلت في الأزمة الليبية ليس دفاعًا عن أمنها القومي فحسب، وإنما مصر تدافع عن الأمن القومي الليبي ومن بعده العربي وبخاصة الدولة التونسية، مشيرًا إلى أن مستقبل الدولة التونسية في خطر وحركة النهضة مسؤولة بشكل كبير عن انهيار الاقتصاد التونسي.

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عقيلة صالح: ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن امتنان وتقدير الشعب الليبي ومجلس النواب لما يقدمه إخوتنا في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها، لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.

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اختراق حسابات بيل جيتس وإيلون ماسك وأوباما وأبل وأوبر وكيانات أخرى على تويتر

فيما يبدو أنه اختراق محتمل لحسابات تويتر الخاصة ببيل جيتس وإيلون ماسك وشركتي أوبر وأبل، نشرت تلك الحسابات تغريدات متشابهة تطلب تبرعات بالعملة الرقمية "بيتكوين"، فيما لم تصدر بعد أي بيانات أو تعليقات من تلك الشخصيات والكيانات حول تلك التغريدة أو الاختراق المحتمل.

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ترامب يعلن تعديلا لقانون خاص بالبيئة وسط انتقادات من جماعات حماية البيئة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أتلانتا، الأربعاء، عن تعديل للوائح الحاكمة لقانون السياسة البيئية الوطنية المعمول به منذ 50 عاما، والذي يتطلب من الهيئات الاتحادية النظر في تأثير المشروعات على البيئة ويسمح للشعب بالتعليق على تلك التقييمات.

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كورونا" يصيب 800 ألف عربي.. ويقتل 14 ألفاً.. 70% من الضحايا بثلاث دول

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 800 ألف و312 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 14ألفاً و5 حالات .

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