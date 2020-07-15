أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مالك الوحدة أم صاحب العقار.. "التنمية المحلية" توضح من يتصالح في مخالفات البناء

09:22 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مالك الوحدة أم صاحب العقار.. "التنمية المحلية" توضح من يتصالح في مخالفات البناء

الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حقيقة التصريحات المنسوبة إليه حول أن التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يكون مع صاحب الوحدة فقط وليس صاحب العقار.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مساء الأربعاء: التصريح اجتزئ من سياقه، لافتا إلى أنه من بنى العقار وأخرج الرخصة باسمه وباع للمواطنين مسؤول مثله مثل أصحاب الوحدات.

وتابع: المواطن يستطيع تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية التي يقطنها مخالفة أم لا عبر التوجه إلى الحي وفتح الملف الخاص بالعقار.

وأشار إلى أنه يتم فتح ملف تصالح واحد لكل الوحدات المخالفة الموجودة في العقار، ويختلف سعر التصالح من المدينة إلى القرية وحسب الشوارع.

وأصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى المحافظين بشأن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.

وقال الكتاب الدوري الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه إنه تطبيقًا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠ وتحديدًا مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة.

ونص الكتاب الدوري على الموافقة على سداد ٢٥% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن مبالغ جدية التقنين ستكون بحد أقصى في حالة البناء دون ترخيص ٤٠ ألف جنيه في القرى و١٦٠ ألف جنيه في المدن، و٢٦٠ ألف جنيه في عواصم المحافظات.

ومن المقرر انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نهاية شهر سبتمبر المقبل؛ ليبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الممتنعين عن تقديم طلبات التصالح.

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء برنامج اليوم الوحدات المخالفة البناء دون ترخيص

الخبر التالى:

شديد الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحسن جديد.. الصحة تعلن حصيلة كورونا اليوم الأربعاء