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"يقوي مناعة الجسم".. الصحة تنشر فوائد البطيخ

03:48 م الأربعاء 15 يوليه 2020
"يقوي مناعة الجسم".. الصحة تنشر فوائد البطيخ

البطيخ

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، فوائد البطيخ الصحية، موضحة أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء الذي يمد الجسم بالرطوبة في ظل الطقس الحار.

وقالت الوزارة في منشور توعوي عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الأربعاء، إن البطيخ غني بفيتامين "سي وأ" المعززان لمناعة الجسم.

ولفتت إلى أن البطيخ يحتوي على الألياف الطبيعية الصحية.

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البطيخ وزارة الصحة الطقس المناعة فوائد البطيخ

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