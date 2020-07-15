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مصر للطيران: إقلاع 14 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط

03:04 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مصر للطيران: إقلاع 14 رحلة إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلات الدولية، اليوم الأربعاء، إلى 14 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان اليوم الأربعاء، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (أمستردام - باريس- روما- ميلانو - لندن- جوبا - عمّان- نيويورك - الشارقة - تونس و رحلتين جويتين إلي دبي وأبوظبي"، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي.

وأكدت مصر للطيران، أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

شركة مصر للطيران الشرق الأوسط أوروبا أمريكا الرحلات الدولية

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