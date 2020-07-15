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الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

02:18 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

قطع المياه _تعبيرية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (البوهي ومتفرعاتها - المنيرة الشرقية ومتفرعاتها - المنيرة الغربية ومتفرعاتها).

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17/7/2020 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18 / 7/ 2020 ، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بمنطقة البوهى بامبابة لتحويل خط مياه قطر 800 مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب

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