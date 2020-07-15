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اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 99 رحلة

10:08 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 99 رحلة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 48 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 6650 راكب من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 51 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 3452 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات المطار تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا المطارات المصرية

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