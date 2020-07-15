رياح مثيرة للأتربة وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 35- 23، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 39- 30، شمال الصعيد 39- 25، جنوب الصعيد، 42- 29.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، المتوقع حدوثها تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، ووجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسوال الشمالية.

وأضافت الهيئة أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السوال الشمالية وجنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء.



وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 34- 23، السواحل الشمالية 29- 23، جنوب سيناء 39- 30، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد، 42- 30.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، المتوقع حدوثها تتمثل في نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء والمناطق الجنوبية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ووجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري.



وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 34- 23، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 38- 29، شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد، 40- 30.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، المتوقع حدوثها تتمثل في نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ووجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري.​