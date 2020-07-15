السياحة تحصل على منحة تدريبية عبر منصة lobster Inc العالمية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصولها على منحة تدريبية على منصة lobster Inc العالمية للتدريب عبر الإنترنت والمتخصصة في صناعة الضيافة وبرنامج tvet مصر، وذلك لمدة شهر بداية من أول يوليو الجاري حتى أول أغسطس المقبل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشري للعاملين في القطاع، وبالتعاون مع غرفتي المنشآت الفندقية والسياحية.

وقالت الوزارة، إن البرامج التدريبية المتاحة على هذه المنصة، ستتضمن التدريب على خدمة العملاء في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيفية زيادة المبيعات، بالإضافة إلى سلامة الأغذية والمشروبات والإجراءات الخاصة فيما بعد انتهاء كورونا.

وتابعت: هذا وسيساهم برنامج TVET بتحليل وتقييم مدى الاستفادة من البرامج المتاحة للعاملين وتحديد الفجوة في الاحتياجات التدريبية مستقبلا.