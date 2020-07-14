تواضروس يجتمع بلجنة تدبير خدمة كنائس قطاع المقطم

مصراوي

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإٍسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا صباح الثلاثاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، مع اللجنة المشكلة لتدبير وتنسيق خدمة كنائس قطاع المقطم مع نيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام للقطاع والآباء الكهنة.

وتكونت اللجنة من الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمهندس رفيق الطوخي والدكتور سعد نصر الله.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المقدم من اللجنة تمهيدًا للخطوات القادمة