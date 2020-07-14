أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تواضروس يجتمع بلجنة تدبير خدمة كنائس قطاع المقطم

08:06 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
تواضروس يجتمع بلجنة تدبير خدمة كنائس قطاع المقطم

البابا تواضروس الثاني

مصراوي

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإٍسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا صباح الثلاثاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، مع اللجنة المشكلة لتدبير وتنسيق خدمة كنائس قطاع المقطم مع نيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام للقطاع والآباء الكهنة.

وتكونت اللجنة من الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمهندس رفيق الطوخي والدكتور سعد نصر الله.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المقدم من اللجنة تمهيدًا للخطوات القادمة

البابا تواضروس الثاني كنائس قطاع المقطم الأنبا أبانوب

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. والفلك يعلن موعد عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جحيم على الصحراوي.. تفاصيل حريق ماسورة مازوت بطريق الإسماعيلية (تغطية خاصة)