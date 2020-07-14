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رئيس "الأعلى للإعلام": نفاضل بين أكثر من مرشح لـ"الأمين العام"

07:57 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
رئيس "الأعلى للإعلام": نفاضل بين أكثر من مرشح لـ"الأمين العام"

كرم جبر

كتب- مصراوي:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقد اجتماعه الثاني اليوم الثلاثاء لمناقشة بعض الأنشطة والأمور التنظيمية، وأيضا الدورة التدريبية للصحفيين السبت المقبل بحضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء الهيئات الإعلامية يعقبه سلسلة من الدورات التدريبية.

وأضاف "جبر"، خلال لقاءه بالصحفيين:"نستقر على الأسماء بين أكثر من مرشح لرؤساء لجان المجلس ونفصل بين اللجان والأعضاء حتى يكون هناك نوع من الرقابة، مشيرًا إلى أن المدونات واللوائح والضوابط التي أصدرها المجلس السابق ستساهم في تقليل الأخطاء في الإعلام".

وتابع: "نحن مع الحريات الإعلامية، لكن كل شخص له شكوى إعلامية لابد أن ننظرها، ونشكل حاليًا لجنة الشكاوى بعضوية شخصيات قانونية، ولجنة الدراما".

وأكد أن المجلس يدرس حاليًا أكثر من مرشح لمنصب الأمين العام وخلال اسبوعين سيتم اختياره.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للانتخابات

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