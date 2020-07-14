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طقس الثلاثاء.. مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

09:05 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
طقس الثلاثاء.. مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

الارصاد

القاهرة - (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.. معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة ، معتدل ليلا على كليهما .
وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 23
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 32 23
بلطيم 31 24
مطروح 28 22
السلوم 32 20
سيوة 36 21
بورسعيد 32 24
دمياط 31 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 37 23
العريش 32 22
رفح 32 21
راس سدر 37 25
نخل 37 19
نويبع 37 28
طابا 36 25
كاترين 33 17
الطور 33 25
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 39 25
سوهاج 39 26
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 29
إدفو 41 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 37 29
أبورماد 38 28
حلايب 33 30
راس حدربة 33 29

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