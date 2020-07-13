متحدث البرلمان: رؤية مصر أمام الأمم المتحدة حاسمة لوقف نقل الإرهابيين إلى بؤر الصراعات

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، مشيدًا برؤية ومشاركة بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في فعاليات الأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته الأمم المتحدة، إن رؤية مصر كانت واضحة وحاسمة وصادقة لوقف نقل الإرهابيين إلى بؤر الصراعات.

وأشاد حسب الله، في بيان له أصدره اليوم الإثنين، بالقضايا التي تناولها السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك؛ خصوصًا تأكيده أن التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا تحتم على جميع الدول التكاتف والتعاون البناء؛ لإنقاذ الأرواح، ومطالبته الدول التي اعتادت على الممارسات السلبية في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات بالتوقف الفوري عن هذا السلوك، وتأكيده التزام مصر بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال حسب الله إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في مقدمة دول العالم التي حذرت من خطورة ظاهرة الإرهاب وتأثيراتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين؛ بل طالبت المجتمع الدولي بأسره باتخاذ جميع الإجراءات ضد الأنظمة والدول التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وتابع متحدث البرلمان بأن مواجهة مصر لظاهرة الإرهاب تجربة فريدة وناجحة وغير مسبوقة في تاريخ العالم كله، مؤكدًا أن هذه التجربة هي صناعة مصرية مئة في المئة؛ حيث تواجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة الإرهاب الأسود، نيابة عن العالم كله، وحققت نجاحات أبهرت العالم كله، وفي نفس الوقت تستمر في تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة والكبرى في جميع أنحاء العالم؛ وهي مشروعات وإنجازات انبهر بها العالم كله.