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بالأسماء.. الصحة تشكل لجنة لوضع خطة امتحان مزاولة مهنة الطب

11:50 م الأحد 12 يوليه 2020
بالأسماء.. الصحة تشكل لجنة لوضع خطة امتحان مزاولة مهنة الطب

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تشكيل لجنة لوضع خطة تنفيذية وتوصيف للأعمال الإدارية والمالية المطلوبة للجنة وضع أسئلة الامتحان القومي للتأهل لمزاولة مهنة الطب.

ونص القرار الذي حمل رقم 464 لسنة 2020، على أن يترأس اللجنة الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية.

وتضم اللجنة في عضويتها: الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والمهندس أيسم صلاح الدين مستشار الوزير لنظم المعلومات، والدكتور عبدالسلام شلبي أمين مساعد اللجنة العليا للتخصصات الطبية للشؤون الفنية، وأشرف عبدالمعز عضو المكتب الفني لمساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية مقررا.

هالة زايد وزارة الصحة امتحان مزاولة مهنة الطب

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