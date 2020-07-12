بتكلفة 61 مليار جنيه.. الجزار: نفذنا وجار تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ وجار تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات بتكلفة تقديرية 61 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ وجار تنفيذ 610 آلاف وحدة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه، كما أن الإسكان المتوسط سواء سكن مصر أو دار مصر تم وجار تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه.

وأضاف الجزار، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم تنفيذه وجار تنفيذه في الإسكان الاجتماعي والمتوسط بلغ 750 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 145 مليار جنيه، وإذا أضفنا إليها الـ250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، يكون تم وجار تنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 200 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان أن أخطر الملفات التي أرقت الدولة المصرية هو ملف العشوائيات غير الآمنة، مشيرًا إلى أن المناطق العشوائية غير الآمنة بدأ التصدي لها بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2008، وكان أولى مهامه هو إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة في 2010، وتم تحديثه في 2014 بتوجيه من الرئيس السيسي والأعداد الصادرة في 2010 كانت تصل إلى 200 ألف، وعندما حدثنا الخريطة في 2014 وصلنا إلى 242 ألف وحدة سكنية التي نعمل فيها في الوقت الراهن.

وأوضح الجزار أن تعريف المناطق غير الآمنة هي التي تفتقد السكن الملائم، قد يكون سكن متصدعًا أو مساكن مبنية على خطوط السكك الحديدية أو مساكن مبنية على مخاطر جيولوجية في الفوالق أو في مناطق متصدعة تحت سفوح الجبال أو مساكن مبنية في مخرات السيول أو تحت خطوط الضغط العالي أو تفتقد المساحات الكافية للمعيشة وغير متصلة بمياه الشرب والصرف الصحي أو تفتقد إلى الحيازة الآمنة.