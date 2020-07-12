"لا ضحايا حتى الآن".. الصحة تدفع بـ 5 سيارات إسعاف لحريق سوق بحلوان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع الحريق الهائل الذي نشب في أحد الأسواق بحلوان، اليوم الأحد.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، أن الحريق لم يسفر عن سقوط مصابين أو وفيات حتى الآن، فيما لا تزال أعمال الإطفاء مستمرة وتتمركز سيارات الإسعاف لحين السيطرة النهائية على الحريق.

ونشب قبل قليل حريق هائل داخل سوق توشكى التجاري بمنطقة حلوان، وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماد الحريق.

وقال مصدر أمني إنه تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، فيما تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة عليه.