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انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت

09:37 م السبت 11 يوليه 2020
انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن وفاة 67 حالة.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس الجمعة، 981 إصابة و85 حالة وفاة.

ولفت الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إلى خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.

وقال "مجاهد" في بيان اليوم، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و 3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزيرة الصحة فيروس كورونا خالد مجاهد بيان كورونا هالة زايد الصحة العالمية

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