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فكرة جديدة للتباعد الاجتماعي.. ساقية الصاوي تعاود استقبال جمهورها بمسرح العرائس

05:03 م الجمعة 10 يوليه 2020
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كتب - محمود مصطفى:
تصوير - محمد حسام الدين
عاودت ساقية الصاوي استقبال جمهور حفلاتها على مسرح العرائس، الجمعة، بعد فترة غلق امتدت لثلاث شهور، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من حيث نسبة الدخول التي لن تتجاوز الـ25%، وإجراءات التعقيم، وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

ورصدت عدسة مصراوي، استقبال ساقية الساقي جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعي، ويجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فناني الزمن الجميل، من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.

ساقية الصاوي مسرح العرائس

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