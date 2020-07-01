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فرج عامر: الطلاب المغتربون يواجهون أزمة بسبب إغلاق المدن الجامعية

07:42 م الأربعاء 01 يوليه 2020
فرج عامر: الطلاب المغتربون يواجهون أزمة بسبب إغلاق المدن الجامعية

المهندس محمد فرج عامر

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن أزمة الطلاب المغتربين في تأدية امتحانات الفرق النهائية بعد تحويل المدن الجامعية لعزل صحي وعدم توافر أماكن لإقامتهم.

وقال عامر، في طلبه، إنه بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات 1 يوليو، ظهرت مشكلة جديدة أمام الطلاب المغتربين، وذلك لأن المدن الجامعية التي كانوا يمكثون فيها فترة الامتحانات تحولت لأماكن لعزل صحي ولم يعد يتبقى مكان لهؤلاء الطلاب.

وأشار إلى أن غالبية الطلاب يقيمون في محافظات بعيدة ومن الصعب حضورهم يوميا إلى الامتحان، ويحتاجون لأماكن ليمكثوا فيها فترة الامتحانات.

وطالب بضرورة قيام وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة بإيجاد حل سريع لتوفير أماكن لإقامة الطلاب فترة الامتحانات، وتخصيص أماكن لهم للعيش فيها وتهيئة مناخ جيد لهم للمذاكرة حتى لا يؤثر ذلك على مستوى تأديتهم للامتحانات والتي تمثل نقطة فصل في مستقبلهم وتقديراتهم النهائية في مرحلة التعليم الجامعي.

محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب المدن الجامعية مجلس الوزراء

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