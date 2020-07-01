"الوزراء" يوافق على تعديل مسمى كلية "العلوم الطبية التطبيقية" لـ"تكنولوجيا العلوم الصحية"

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على طلب تعديل مسمى كلية "العلوم الطبية التطبيقية" ليصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بأربع جامعات خاصة، كما تقرر فصل قسمي التمريض بجامعتي 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ليصبحا كليتين مستقلتين.

ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمي "كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بجامعة بني سويف" لتصبح "كلية الزراعة".

كما وافق المجلس، على طلب محافظة بني سويف بشأن التصرف في مساحات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، لصالح بعض النقابات والجمعيات بالمحافظة.