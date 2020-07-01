أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"الوزراء" يوافق على تعديل مسمى كلية "العلوم الطبية التطبيقية" لـ"تكنولوجيا العلوم الصحية"

06:04 م الأربعاء 01 يوليه 2020
"الوزراء" يوافق على تعديل مسمى كلية "العلوم الطبية التطبيقية" لـ"تكنولوجيا العلوم الصحية"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على طلب تعديل مسمى كلية "العلوم الطبية التطبيقية" ليصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بأربع جامعات خاصة، كما تقرر فصل قسمي التمريض بجامعتي 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ليصبحا كليتين مستقلتين.

ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمي "كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بجامعة بني سويف" لتصبح "كلية الزراعة".

كما وافق المجلس، على طلب محافظة بني سويف بشأن التصرف في مساحات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، لصالح بعض النقابات والجمعيات بالمحافظة.

مجلس الوزراء كلية العلوم الطبية التطبيقية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

الخبر التالى:

الحكومة توافق على التعاقد مع "ميتسوبيشي" لتطوير قطارات الخط الثاني للمترو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول تركيا ويمكن فرض عقوبات