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"المحامين" تصدر توضيحًا بشأن جلسات حلف اليمين للأعضاء الجد

04:48 م الأربعاء 01 يوليه 2020
"المحامين" تصدر توضيحًا بشأن جلسات حلف اليمين للأعضاء الجد

نقابة المحامين

كتب- مصراوي:
قال أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن النقيب العام رجائي عطية، فوض نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في تنظيم جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، كل في نقابته، وتوزيع الكارنيهات عليهم، على أن يتولى النقيب بنفسه توجيه اليمين عبر "الفيديوكونفرانس"، ويحضر كل جلسة مع المحامين ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأضاف أمين عام مساعد النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي تيسيرًا على شباب المحامين في الانتقال، ومنعًا للتزاحم، نظرًا لما تمر به البلاد من أزمة جائحة فيروس كورونا.

وتابع "ضوة": "يستثنى من النقابات الفرعية نقابات القاهرة الكبرى، حيث من المقرر أن يتم تقسيمهم على مجموعات، وستعقد جلسة حلف يمين لكل مجموعة منفردة، وذلك في قاعة اتحاد عمال مصر، عقب استئناف العمل بالاتحاد الأسبوع المقبل".

نقابة المحامين أبو بكر ضوة رجائي عطية

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