بعد توقف 3 أشهر.. وزير الطيران يشهد انطلاق أولى رحلات مطار القاهرة الدولية

كتب - محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، صباح اليوم الأربعاء، صالة السفر بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، يرافقه عدد من قيادات الطيران المدني ومطار القاهرة، لمتابعة انطلاق أولى الرحلات الدولية للشركة الوطنية مصر للطيران بعد توقف استمر 3 شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الطيار محمد منار، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب، وتفقد مكتب الحجر الصحى بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية و قواعد السلامة الصحية بدقة عالية، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار.

ووجه وزير الطيران، العاملين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من إنتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات، والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أماناً .

ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة الدولي علي مدار اليوم الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، وذلك تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو ثلاثة شهور، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.