أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ابتعدوا عن أشعة الشمس.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

10:28 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد الأربعاء، موضحة أنه يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة شمالا لطيفا جنوبا.

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء فقط.

وقالت إن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تتمثل في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمسا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة ٣٦ درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين ٢٩_٣٠ درجة، وعلى شمال الصعيد بين ٣٧_٣٨، وعلى جنوب الصعيد بين ٤١_٤٢ درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية من الموقع الرسمي للهيئة، ema.gov.eg، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة إيمان شاكر أشعة الشمس

الخبر التالى:

"الإياتا": 230 مليون دولار خسائر يومي لشركات الطيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة