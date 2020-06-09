ابتعدوا عن أشعة الشمس.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

من 4 إلى 105 جنيهات على الفاتورة.. ننشر الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد الأربعاء، موضحة أنه يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة شمالا لطيفا جنوبا.

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء فقط.

وقالت إن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تتمثل في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمسا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة ٣٦ درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين ٢٩_٣٠ درجة، وعلى شمال الصعيد بين ٣٧_٣٨، وعلى جنوب الصعيد بين ٤١_٤٢ درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية من الموقع الرسمي للهيئة، ema.gov.eg، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر.